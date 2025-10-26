عامان على الحرب ومحاولة إسرائيل كشف أسرار الأنفاق في غزة

متاهة تحت أنقاض مدينة، شبكة معقدة من الأنفاق يمكن الافتراض أنها تمتد تحت كامل القطاع من شماله حتى جنوبه.

منها انطلقت عمليات ضد الجيش الإسرائيلي وبداخلها قتلت إسرائيل 41 من أسراها لدى القسام في عمليات عسكرية، بحسب إفادات عائلاتهم، واستعادت رفات 49 أسيرا في عمليات أمنية.

حملات القصف الجوي وعمليات النسف والتفجير حولت القطاع إلى بحر من الأنقاض. فدمر القصف المنشآت والأبنية والطرق والبنية التحتية. ومع اتساع رقعة الدمار، بات الوصول إلى الأنفاق للبحث عن جثث الأسرى مهمة بالغة التعقيد. تعرف أكثر عن تفاصيل الموضوع في تقرير سلام خضر.