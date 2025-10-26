إغلاق المعابر مع باكستان يهدد صادرات الفواكه الأفغانية بالتلف

يهدد التلف صادرات الفواكه الطازجة والمجففة من أفغانستان عبر باكستان، والتي تمثل مصدر رزق لآلاف المزارعين والتجار الأفغان.

ولا تزال التجارة شبه مشلولة بسبب إغلاق المعابر، حيث تتكدس مئات الشاحنات على جانبي الحدود، وذلك رغم وقف إطلاق النار بين البلدين.

يذكر أن ولاية قندهار تشتهر بإنتاج الفواكه الطازجة والمجففة، وتعد صادراتها من أبرز ركائز الاقتصاد الأفغاني.

تقرير: سمير النمري