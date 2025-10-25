موسم جني الزيتون في فلسطين.. أهم المواسم الوطنية والشعبية والاقتصادية

موسم جني الزيتون في فلسطين أشبه بساحة حرب في حق الإنسان والأرض، فخلال أسبوعين، وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب مستوطنون أكثر من 160 اعتداء على مزارعين فلسطينيين.

اقرأ المزيد

يعد موسم الزيتون في فلسطين من أهم المواسم الوطنية والشعبية والاقتصادية، ورغم الاعتداءات التي يشنها المستوطنون يصر الفلسطينيون على قطف الزيتون، وفق تقاليد توارثوها عبر الأجيال. تقرير: جيفارا البديري

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة