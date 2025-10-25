المشهد السياسي في ساحل العاج قبيل الانتخابات الرئاسية

يتوجه الناخبون في ساحل العاج اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته الحسن وتارا الذي يترشح لفترة رئاسية رابعة.

وتُجرى هذه الانتخابات وسط توتر سياسي في أعقاب رفض المجلس الدستوري ملفات ترشح معارضين، بينهم الرئيس السابق لوران غباغبو وزوجته. مراسلة الجزيرة زينب بنت أربية رصدت من أبيدجان تفاصيل المشهد السياسي في ساحل العاج قبيل بدء عمليات الاقتراع.

المصدر: الجزيرة