موسم الزيتون يتحول إلى ساحة مواجهة.. 158 اعتداء استيطانيا خلال أسبوعين

تحول موسم قطف الزيتون في بلدة بير زيت (شمال رام الله) إلى جبهة مواجهة جديدة مع تصاعد الاعتداءات الاستيطانية.

وسجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 158 اعتداء خلال أسبوعين فقط، شملت منع المزارعين من الوصول لأراضيهم وضرب النساء وتهديد المزارعين بالسلاح.

وقاد دبلوماسيون أوروبيون جولة تضامنية للمنطقة، حيث دان ممثل الاتحاد الأوروبي ألكساندر شتوتسمان هذا العنف، مؤكدا أن الأمن والاستقرار ضروريان لتحقيق حل الدولتين، بينما يعد موسم الزيتون ركيزة أساسية للاقتصاد والحياة الاجتماعية الفلسطينية.

تقرير: جيفارا البديري