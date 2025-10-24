شاهد.. لامين جمال يسخر من ريال مدريد ويتهمه بالسرقة قبل الكلاسيكو

لامين جمال يشعل الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الليغا بتصريحات نارية وسخرية واتهام “الملكي” بالسرقة.

وفي مقابلة أجراها مع جيرارد بيكيه، النجم السابق للبرسا، قال لامين جمال، إن ريال مدريد "يسرق ثم يشتكي، يفعلون أشياء لا أعرف عنها".

وفي جزء آخر من المقابلة، سخر النجم الشاب من "الميرنغي" مؤكدا أنه سجل في ملعب "سانتياغو البرنابيو" بالمواجهات السابقة وقادر على التسجيل مرة أخرى.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 برشلونة يخسر الملايين بسبب إلغاء مباراته في ميامي

برشلونة يخسر الملايين بسبب إلغاء مباراته في ميامي list 2 of 2 برشلونة يوقع عقد رعاية مع "أوبر" بقيمة مليون يورو end of list

واعتبر أن تكرار فوز البرسا برباعية نظيفة في معقل الريال "قد يحدُث"، في إشارة إلى المواجهة السابقة بين الفريقين، وذلك قبل اللقاء المرتقب ضمن الجولة الـ10 من الدوري الإسباني.

هذه التصريحات أغضبت غرفة الملابس في ريال مدريد واعتبرت أن لامين جمال "زميل سيئ وأن تصرفاته خارج الملعب غير متوازنة وأنه لا يفقه أساسيات التعاطي مع الزملاء بطريقة محترفة".

واعتبرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن كلمات لامين جمال تمنح حافزا إضافيا للاعبي ريال مدريد، الذين لم ينسوا بعدُ الهزائم الأربع التي تعرضوا لها الموسم الماضي من برشلونة.

مدريد يسرق بالتحكيم؟ 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🗣️ لامين يامال : نعم يسرق وثم يشتكي وهذا ما يفعلونه 😱💣

pic.twitter.com/R9K4BnRPHG — عمرو (@bt3) October 23, 2025

وتابعت، إن لامين جمال ليس أول لاعب من برشلونة يصرح بهذه الطريقة ولكن كلمات لامين جمال "تكون كالزيت الذي صب على نار الكلاسيكو الحامية أصلا".

وأشارت "ماركا" إلى أن لاعبي ريال مدريد لم يتحدثوا عن "قضية نيغريرا" والتي اتهم فيها برشلونة بدفع مبلغ 7.5 ملايين يورو على مدار 18 عاما إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام وابنه خافيير.