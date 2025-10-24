تقرير أممي يتهم دولا كبرى بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة

أصدرت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي تقريرا بعنوان “الإبادة الجماعية في غزة، جريمة جماعية”، يتهم دولا غربية بتمكين إسرائيل من ارتكاب إبادة جماعية.

ورصد التقرير الفيتو الأميركي المتكرر (7 مرات)، والدعم العسكري المستمر، وازدواجية المواقف الدولية التي اكتفت بإدانات خجولة.

وأوصى التقرير بتعليق العلاقات العسكرية والدبلوماسية مع إسرائيل، وتعليق عضويتها بالأمم المتحدة، مؤكدا أن المجتمع الدولي تعامل مع الحرب كأزمة إنسانية تُدار لا تُحل.

تقرير: وليد العطار