أوروبا تشدد الخناق على موسكو وتعزز استقلالها الدفاعي

اختتمت القمة الأوروبية في بروكسل أعمالها بإقرار حزمة العقوبات الـ19 ضد موسكو منذ بدء الحرب الأوكرانية، مستهدفة أسطول الظل الروسي وقطاعي البنوك والطاقة.

وأكد القادة الأوروبيون استمرار دعم كييف للعامين المقبلين رغم فشلهم في التوافق حول استخدام الأرصدة الروسية المجمدة لدعمها عسكريا.

كما أقرت القمة برنامجا دفاعيا أوروبيا ضمن خريطة طريق 2030، مشددة على ضرورة الاعتماد الذاتي الأوروبي، في حين تطرقت لاستعداد الاتحاد للمساهمة في إعادة إعمار غزة.

تقرير: عبد الله الشامي