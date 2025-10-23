نازحو غزة يواجهون البرد في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة

تناولت نافذة إنسانية من قطاع غزة الواقع المأساوي للنازحين في مخيمات تنعدم فيها مقومات الحياة الأساسية من طعام ومياه وكهرباء وحتى خيام تقي أطفالهم برد الليل مع قرب حلول فصل الشتاء.

وقالت منظمات إغاثية فلسطينية إن القطاع بحاجة ماسة لنحو 300 ألف خيمة بشكل فوري، وإن أكثر من 90% مما تبقى من خيام أصبحت بالية وغير صالحة للاستخدام بعد عامين من عمليات القصف الإسرائيلي والنزوح القسري المتكرر. تقديم: مؤمن الشرافي

المصدر: الجزيرة