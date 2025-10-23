تعرف على تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف حرب غزة

تعود إلى الواجهة بنود اتفاق وقف الحرب وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في ظل مباحثات مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى مع حكومة بنيامين نتنياهو بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتنص بنود هذه المرحلة على نزع سلاح حركة حماس وتدمير ما تبقى من أنفاق في قطاع غزة، إضافة إلى إدارة القطاع بواسطة هيئة حكم انتقال مدنية تتكون من مستقلين فلسطينيين وخبراء دوليين.

كما تتضمن انتشار قوة استقرار دولية في ربوع غزة، واستكمال انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الخط "الأصفر" إلى "الأحمر"، إلى جانب إزالة أطنان من الركام والأنقاض وبدء إعادة الإعمار.

تقرير: جعفر سلمات