البرلمان المغربي يناقش دعم التعليم والصحة بموازنة 2026

بدأ البرلمان المغربي مناقشة مشروع موازنة العام القادم، وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح إن الموازنة الجديدة تركز على تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خصوصا قطاعي الصحة والتعليم.

وأضافت الوزيرة، خلال تقديمها في البرلمان لمشروع الموازنة العامة للبلاد، أن الموازنة المخصصة للقطاعين المذكورين، ستتعزز لتبلغ 15 مليار دولار، وخلق 27 ألف فرصة عمل جديدة لفائدة الصحة والتعليم. تقرير: المختار العبلاوي

المصدر: الجزيرة