تعين رجل الأعمال هيرن سالاما رئيسا للوزراء في مدغشقر

أعلن القائد العسكري لمدغشقر مايكل راندريانيرينا تعيين رجل الأعمال هيرن سالاما رئيسا للوزراء.

وينتظر أن يبدأ رئيس الوزراء المعين مشاورات لتشكيل حكومته، وهي أول حكومة بعد الإطاحة بالرئيس أندري راجولينا. وكان راندريانيرينا تعهد خلال أدائه اليمين، أمام المحكمة العليا الدستورية الجمعة الماضي، بإجراء إصلاحات شاملة وبمكافحة الفساد وبإشراك الحركة الشبابية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس أندري راجولينا في إدارة شؤون الدولة.

تقرير: فضل عبد الرزاق