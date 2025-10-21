الشيخ تميم يؤكد على دور الدوحة بالوساطات ويدين خرق إسرائيل لوقف النار

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية ومن المؤسف أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين.

وأكد في كلمته خلال افتتاح دورة انعقاد مجلس الشورى القطري إدانة قطر للانتهاكات والممارسات التي ترتكبها إسرائيل في غزة ومواصلة خرقها وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية ومساعيها لتهويد الحرم القدسي.

المصدر: الجزيرة