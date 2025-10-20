المفقودون في غزة.. مأساة إنسانية وسط عجز في المعدات والدعم الدولي

المطالب الإسرائيلية بتسريع تسليم 16 جثة لأسرى إسرائيليين بقطاع غزة توسّع تسليط الضوء على التعقيدات التي تواجهها فرق الدفاع المدني في التعاطي مع ملف آلاف المفقودين عموما في غزة بعد عامين من الحرب.

إذ إن فرق الدفاع المدني تعجز بوسائلها المحدودة عن رفع آلاف الأطنان من الركام التي خلفها القصف. وهو ما يستدعي مقارنات بساحات معارك أخرى سابقة، تعمَّق فيها الجهد الدولي وتضافَر لطيّ تلك الصفحة، في حين يواجه قطاع غزة هذه القضية من دون أي دعم من أي نوع. تقرير: وليد العطار

