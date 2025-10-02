موانئ أوروبا تشهد دعوات متزايدة لمنع تحميل البضائع المتجهة لإسرائيل

اتسعت المطالبات العمالية بمنع تحميل أي بضائع متجهة إلى إسرائيل في الموانئ الأوروبية، وذلك تضامنا مع أسطول الصمود العالمي الذي اعترضته إسرائيل وهو يحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

ففي إيطاليا، دعت أكبر نقابة عمالية إلى إضراب عام غدا الجمعة، كما أجبر عمال ميناء ليفورنو الإيطاليون سفينة تجارية إسرائيلية على المغادرة دون السماح لها بتحميل أو إنزال أي بضائع. تقرير: أمين فقيه

المصدر: الجزيرة