مظاهرات في روما للتنديد بتواطؤ الحكومة مع إسرائيل

خرجت مظاهرات ليلية في عدد من المدن العربية والأوروبية للتنديد باعتراض القوات الإسرائيلية السفن المشاركة في أسطول الصمود الذي كان متجها لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

ففي العاصمة الإيطالية روما، ندد محتجون بهجوم إسرائيل على أسطول الصمود، وإيقاف الناشطين المشاركين على متن سفنه، وعبر المتظاهرون عن رفضهم لحرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد سكان غزة واتهموا الحكومة الإيطالية بالتواطؤ معها. تقرير: ميساء الفطناسي

المصدر: الجزيرة