معدل قياسي عالميا: 58 قطعة متفجرة لكل كيلومتر في غزة تعيق البحث عن الأسرى

تواجه عمليات البحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين في غزة تحديات غير مسبوقة بسبب التلوث الكثيف بالذخائر غير المنفجرة.

وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 20 ألف قطعة ذخيرة موزعة على مساحة القطاع، بمعدل قياسي يبلغ 58 قطعة لكل كيلومتر مربع وفق الأمم المتحدة.

ويتطلب البحث الآمن مسحا ميدانيا دقيقا وخبراء متفجرات ومعدات ثقيلة، لكن القيود الإسرائيلية على إدخالها تجعل العملية شبه مستحيلة، في حين تزيد كثافة الأنقاض من خطورة الموقف واحتمالات ضياع الرفات.

تقرير: سلام خضر