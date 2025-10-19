مظاهرات متواصلة في المغرب تطالب بمحاربة الفساد والإفراج عن معتقلي الرأي

شهدت مدن مغربية عدة، أبرزها العاصمة الرباط، احتجاجات شبابية جديدة دعت لها المجموعة التي تطلق على نفسها جيل زد.

وجددت المجموعة التأكيد على مطالبها المتمثلة في تجويد خدمات قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي. وكانت الحكومة قد دعت المحتجين للحوار والعمل على بلورة مقترحات لحل المشاكل والقضايا المجتمعية المطروحة. تقرير: المختار العبلاوي

المصدر: الجزيرة