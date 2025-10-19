جيش الاحتلال يهدم 3 منازل بالقدس دون إنذار مسبق

هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 منازل في حي وادي قدوم ببلدة سلوان (جنوب المسجد الأقصى) دون إنذار مسبق، وفقا للأهالي.

وقال هاني السلايمة أحد المتضررين من الهدم "تفاجأنا بالجرافات تقتحم المنطقة عند السادسة صباحا، دون أن يرافقها أي قرار رسمي بالهدم، ولم يُسمح لنا حتى بإخراج متعلقاتنا الشخصية من المنازل".

وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن العائلات لم تُمنح أي فرصة لإخلاء ممتلكاتها، مما أدى إلى تدمير كافة الأغراض الموجودة داخل البيوت.

وأشار أصحاب المنازل إلى أنهم يقطنون فيها منذ أكثر من 30 عاما، ولديهم ملفات قيد المتابعة في المحاكم الإسرائيلية، بما في ذلك مخالفات وإجراءات قانونية قائمة، إلا أن ذلك لم يمنع من تنفيذ الهدم.

وأكد المتحدثون أن إسرائيل تهدف إلى تهجيرهم قسرا من أراضيهم، لكنهم مصممون على البقاء حيث شرعوا في نصب خيام مؤقتة فوق الأنقاض.

وقال محمد السلايمة صاحب منزل مهدم "نحن باقون هنا في خيامنا، وسنعيد بناء منازلنا بإذن الله، لن نغادر أرضنا".