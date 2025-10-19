استطلاع للرأي في أستراليا يظهر دعما كبيرا لحقوق الفلسطينيين

أظهر استطلاع للرأي أجري حديثا في أستراليا أن أكثر من نصف الشعب يعتبر أفعال إسرائيل في قطاع غزة إبادة جماعية، ويطالب حكومته بفرض عقوبات عليها.

ويأتي هذا بالتزامن مع تطورات أخرى تشير إلى تغير يطرأ على علاقات البلدين الحليفين منذ اعتراف أستراليا بدولة إسرائيل عام 1949. من مدينة سيدني، يرصد لنا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي هذا التغير في العلاقات والتأييد المتصاعد للحقوق الفلسطينية في أستراليا.

المصدر: الجزيرة