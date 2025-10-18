شاهد.. ياسين شيوكو حارس ميسي يسجل هدفا مذهلا

خطف ياسين شيوكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يمارس كرة القدم.

وظهر شيوكو في فيديو انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسجّل هدفا مذهلا واحتفل به بطريقة جنونية.

وفي مقطع الفيديو سدّد شيوكو كرة مرّرها له صانع المحتوي الشهير جيريمي لونش، على الطائر تجاوزت حارس المرمى واستقرت في الشباك عند الزاوية العليا اليسرى.

واحتفل شيوكو بطريقة جنونية بهذا الهدف إذ خلع قميصه وبدأ بتنفيذ حركات قتالية استعراضية على طريقة فنون القتال المختلط (إم إم إيه)، ثم أنهى هذا الاحتفال باستعراض عضلاته أمام الكاميرا.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن الفيديو أثار موجة من التعليقات الطريفة بين المتابعين، خاصة وأن عددا قليلا منهم اعتبر أن شيوكو بدا وكأنه يستعد لتقليد الاحتفال الشهير "Siii" الخاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنافس التقليدي لميسي، قبل أن يتراجع في اللحظة الأخيرة.

وكتب أحد المتابعين "كان شيوكو على وشك أن ينفّذ حركة Sii، لكنه تذكر بأنه قد يُطرد من وظيفته بعدها مباشرة"، وأضاف آخر "يحاول جاهدا ألا يقوم بذلك الاحتفال".

ولا تُعد هذه المرة هي الأولى التي يجذب فيها شيوكو الأنظار بسبب تصرّفاته خارج الملعب، ففي مارس/آذار الماضي ردّ على تصريحات أطلقها الممثل وصانع المحتوى الأميركي لوغان بول طلب فيها الأخير مواجهة ميسي في نزال ملاكمة.

حينها ردّ شيوكو "ليو لا يعرف أساسا من هو هذا الرجل، إذا كان يريد القتال حقا فليفعل ذلك معي وليس مع لاعب كرة قدم".

واستمد شيوكو شهرة عالمية واسعة منذ عمله كحارس شخصي للنجم الأرجنتيني بعد انتقاله إلى صفوف إنتر ميامي الأميركي في صيف عام 2023، ودأب خلال وظيفته إلى إبعاد المعجبين عن ميسي سواء داخل الملعب أو خارجه.

يُذكر أن شيوكو هو جندي سابق في البحرية الأميركية وكان من ضمن عناصر الجيش الأميركي الذي شارك في الحرب على العراق وأفغانستان، كما يتمتع بخبرة كبيرة في فنون رياضات الدفاع عن النفس مثل التايكواندو والملاكمة وفنون القتال المختلط.