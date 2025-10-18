تمديد وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان وهدوء حذر يسود معبر سبين بولدك

شهد معبر سبين بولدك -في ولاية قندهار- الحدودي مع باكستان هدوءا حذرا مع تمديد وقف إطلاق النار بين البلدين. وكان المعبر قد شهد اشتباكات عنيفة الأربعاء الماضي ادت إلى عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

من جهة أخرى، قال مراسل الجزيرة إن السلطات الباكستانية فتحت المعبر من جانب واحد للسماح بخروج اللاجئين الأفغان الذين كانوا عالقين داخل الأراضي الباكستانية. تقرير: سمير النمري

المصدر: الجزيرة