بسبب دمار المدارس.. استمرار توقف العملية التعليمية في غزة

رغم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة، فإن عودة الطلاب والتلاميذ للمدارس والجامعات لا تزال بعيدة المنال بسبب الدمار الكبير الذي طال المؤسسات التعليمية.

تسببت الحرب على قطاع غزة في خروج نسبة كبيرة من المدارس عن الخدمة وتحول أخرى إلى مراكز إيواء للنازحين، ناهيك عن استشهاد مئات من الكوادر التعليمية. ووفقا لتقديرات رسمية، فإن الحرب تسببت في خروج نحو 95% من المدارس عن الخدمة. تقرير: نور خالد

المصدر: الجزيرة