لا ملامح واضحة ولا هوية.. هكذا سلمت إسرائيل جثامين الأسرى الفلسطينيين

قالت وزارة الصحة في غزة إن الفحوصات الرسمية والوقائع الميدانية تظهر أن الاحتلال ارتكب جرائم قتل وإعدامات ميدانية وتعذيبا ممنهج بحق عدد كبير من الشهداء الذين تمت استعادة جثامينهم.

وتوافدت عائلات الشهداء إلى مركز لجنة إدارة جثامين الشهداء في خان يونس للتعرف على جثامين ورفات أبنائها. وأشارت اللجنة إلى أنها قد تضطر لدفن الجثامين في مقابر جماعية دون معرفة هويات أصحابها.

المصدر: الجزيرة