حميميم وطرطوس.. البصمة العسكرية الروسية في سوريا

ترسخت العلاقات السورية الروسية منذ السبعينيات عبر التعاون العسكري والدفاعي.

وافتتحت موسكو قاعدة طرطوس البحرية عام 1971، ووقّعت اتفاقية عام 2017 تمنحها حق البقاء 49 عاما قابلة للتمديد تلقائيا.

وتضم سوريا 105 موقعا عسكريا روسيا، أبرزها قاعدة حميميم الجوية بمساحة 3 ملايين متر مربع، تحوي 35 طائرة حربية ومنظومة صواريخ إس-400.

كما تمثل طرطوس منطقة الانتشار الروسية الوحيدة بالمتوسط لمراقبة نشاط الناتو، بينما تستضيف القامشلي خبراء روس ومحطات تنصت.

تقرير: وليد العطار