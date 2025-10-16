الشرع في الكرملين: زيارة تاريخية تعيد رسم خريطة العلاقات السورية الروسية

زار الرئيس السوري أحمد الشرع موسكو في زيارة تاريخية تفصل بين عهدين من العلاقات الثنائية.

وصعد الشرع السلم الأحمر بالكرملين متجها لقاعة القديس جورج، حاملا ملفات شائكة تشمل مستقبل القواعد العسكرية الروسية وإعادة الإعمار وملف الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مصالح الشعب السوري تعتبر محرك للعلاقات بين البلدين، مشيدا بعمق الروابط الممتدة لـ8 عقود.

ورغم الانفتاح الظاهر، تواجه العلاقات تحديات معقدة قد تبطئ حل المسائل العالقة، لكن الطرفين يسعيان لبناء مستقبل يواكب التحولات الجيوسياسية الجديدة.

تقرير: أمين درغامي