استمرار دخول المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر كيسوفيم

مع النقص الحاد في المواد الغذائية ووسائل العيش، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح اليوم الأربعاء.

كما يتواصل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري كيسوفيم شرق مدينة دير البلح وكرم أبو سالم جنوب قطاع غزة بإشراف المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. ‎ويشكو سكان القطاع من شح الغذاء وعدم وجود أماكن للإيواء جراء الدمار الواسع للمنازل والبيوت. تقرير: أشرف أبو عمرة

المصدر: الجزيرة