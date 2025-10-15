إسبانيا ترفض رفع نسبة الإنفاق الدفاعي لأعضاء الناتو

قالت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارثيا إن حكومة بلادها لن تضاعف إنفاقها الدفاعي حتى 5% من الناتج المحلي ضمن ميزانية حلف شمال الأطلسي، بل ستحافظ على معدل إنفاق يتناسب مع احتياجات الأمن الأوروبي.

وأضافت غارثيا للجزيرة أن العالم لا يحتاج إلى الإنفاق في الحروب، بل في الدبلوماسية والسلام. وكان أعضاء الناتو قد اتفقوا على قرار يقضي برفع نسبة إنفاقهم الدفاعي حتى 5% من الناتج المحلي، قرار تفرّدت إسبانيا برفضه من بين الدول الـ32 الأعضاء في الحلف. تقرير: كارمن جوخدار

