تعرف إلى الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بصفقة التبادل

أفرجت إسرائيل عن 1718 أسيرا فلسطينيا، أغلبهم اعتقلوا من قطاع غزة خلال فترة الحرب، بالإضافة إلى نحو 250 آخرين من الأسرى الفلسطينيين ذوي المؤبدات والمحكوميات العالية.

وفي وقت مبكر أمس الاثنين، انطلقت عملية تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة ممثلة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويسلط هذا التقرير الضوء على هؤلاء الأسرى المحررين وانتماءاتهم، وأبرز أصحاب المؤبدات المفرج عنهم.