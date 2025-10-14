الجزيرة ترصد الوضع بعد انخفاض منسوب مياه النيل الأزرق

سجّلت مناسيب المياه في النيل الأزرق انخفاضا متسارعا، بعد موجة فيضانات عنيفة خلّفت أضرارا جسيمة في عدد من ولايات السودان.

وقالت إدارة خزان الروصيرص بولاية النيل الأزرق إنَّ تأخر موسم الفيضان هذا العام يعود إلى ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي، محذرة من أن غياب التنسيق وتبادل المعلومات، بين الجانبين السوداني والإثيوبي بشأن عمليتي الملء والتفريغ، يفاقم صعوبة تشغيل خزان الروصيرص، ويزيد المخاطر المائية بالمنطقة. تقرير: هيثم أوي

