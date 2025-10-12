ترامب في شرم الشيخ: توقيع تاريخي وقمة دولية لإنهاء حرب غزة

يتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى شرم الشيخ للتوقيع رسميا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في خطوة يصفها بـ”صناعة السلام” في الشرق الأوسط.

وتُعقد مباشرة بعد التوقيع قمة دولية رفيعة المستوى بحضور قادة أكثر من 20 دولة، لبحث إنهاء الحرب وتعزيز الاستقرار الإقليمي. ورغم دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ فإن تحديات معقدة تظل عالقة وتشمل حكم غزة مستقبلا، وهي نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإعادة الإعمار، مما يتطلب مفاوضات مكثفة للانتقال للمرحلة الثانية. تقرير: سلام خضر

