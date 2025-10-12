الجزيرة ترصد حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال في حي تل الهوا بغزة

حي تل الهوا حي سكني قديم من أرقى أحياء مدينة غزة، يقع في الجنوب الغربي منها، تعرض للعديد من غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى تدمير مبانيه وبنيته التحتية وتسويتها بالأرض.

الدمار الكبير في أحياء مدينة غزة، بسبب القصف الإسرائيلي لم يترك لسكان غزة مكانا يأوون إليه، مما اضطر كثيرا منهم لافتراش الطرقات. مراسلة الجزيرة نور خالد تجولت في الحي ونقلت معاناة سكان الحي.

المصدر: الجزيرة