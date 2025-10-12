الجزيرة تحصل على وثيقة تفصيلية بالخطوات التنفيذية لخطة ترامب

حصلت الجزيرة على وثيقة تفصيلية بالخطوات التنفيذية لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بالتزامات طرفي اتفاق غزة ودخول المساعدات.

وتضمنت الوثيقة بنودا عدة بشأن الخطوات التنفيذية لتبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى الخطوات التنفيذية لتأمين المساعدات الإنسانية والإغاثة.

وتنص وثيقة المقترح على أنه خلال 72 ساعة من انسحاب إسرائيل التدريجي من محيط غزة، تسلم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جميع الأسرى الأحياء الموجودين لدى الفصائل ورفات الأسرى الإسرائيليين.

وفي المهلة نفسها، تقدم إسرائيل بدورها جميع المعلومات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين لديها.

وسيكون على حركة حماس أن تسلم كل الأحياء في أي وقت من يوم الأحد حتى الساعة السادسة من صباح الاثنين وتسليم ما أمكن من الجثامين. كما تشير الوثيقة إلى أن عملية التسليم يجب أن تتم دون أي مظاهر احتفالية أو إعلامية.

كما تنص الوثيقة على دخول ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا فور توقيع الاتفاق.