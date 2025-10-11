من الخيام إلى الركام.. ولكنهم يعودون

يستمر تدفق مئات ألوف الفلسطينيين على طريق العودة من جنوب قطاع غزة إلى شماله، في اليوم التالي لدخول وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وإسرائيل حيز التنفيذ.

اقرأ المزيد

وبقدر ما يثير مشهد الحشود البشرية الهائلة من تداعيات شديدة الصلة بصمود الفلسطينيين على أرضهم، ورفضهم مشاريع التهجير، فإن الدمار الشامل الذي حل بديارهم يستدعي تساؤلات خطرة عن أفق الحلول المرتقبة، إن لم تكفل حقهم في الحرية والكرامة الإنسانية. تقرير: ماجد عبد الهادي

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة