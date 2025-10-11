قائمة الأسرى الإسرائيلية تثير الجدل بغياب قادة حماس والبرغوثي
نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية قائمة بـ250 أسيرا فلسطينيا مرشحين للإفراج ضمن صفقة التبادل المرتقبة، إلا أن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني نفى التوصل لاتفاق نهائي، مؤكدا استمرار المفاوضات.
وتخلو القائمة من 6 أسماء بارزة طالبت بها المقاومة، أبرزهم قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس): عبد الله البرغوثي وإبراهيم حامد وحسن سلامة وعباس السيد، إضافة للقادة أحمد سعدات ومروان البرغوثي.
ويشمل الاتفاق إطلاق 20 أسيرا إسرائيليا مقابل ألفي سجين فلسطيني.
