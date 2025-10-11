مدة الفيديو 03 دقيقة 15 ثانية 03:15

غزة: عودة إلى الركام.. 300 ألف منزل مدمر و53 مليار دولار للإعمار

بعد 735 يوما من الحرب المدمرة، يعود مئات آلاف النازحين إلى مدنهم في قطاع غزة ليجدوا 90% من البنية التحتية مدمرة.

فقد دمرت إسرائيل 300 ألف وحدة سكنية كليا و200 ألف جزئيا، وأخرجت 25 مستشفى من 38 عن الخدمة، وتضرر 95% من المدارس، وخرج 85% من مرافق المياه عن العمل.

ويحتاج القطاع لإزالة 55 مليون طن ركام، وتقدر تكلفة الإعمار بـ53 مليار دولار، بينما تنتظر 170 ألف طن مساعدات للدخول.

تقرير: جعفر سلمات

Published On 11/10/2025
|
آخر تحديث: 00:39 (توقيت مكة)

حفظ

المصدر: الجزيرة