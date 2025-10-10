تعرف إلى تفاصيل عملية تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى لاتفاق غزة

بعد 72 ساعة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ستتم عملية تبادل الأسرى بعد تصديق حكومة بنيامين نتنياهو على قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب فصائل المقاومة بإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.

وتنص الاتفاقية على أن تفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا دفعة واحدة مقابل أن تطلق إسرائيل سراح 2000 أسير فلسطيني، منهم 250 محكومون بالمؤبد و1700 اعتقلوا منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023. ومن أبرز أسماء أصحاب المحكوميات العالية التي تطالب فصائل المقاومة بالإفراج عنهم مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي وإبراهيم حامد وأحمد سعدات وعباس السيد. تقرير: نسيبة موسى

المصدر: الجزيرة