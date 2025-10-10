مسيّرات مجهولة فوق أوروبا تدفع حلف الناتو إلى إعلان الطوارئ

دفع اختراق مسيّرات مجهولة، أجواء تسع دول أوروبية، حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تنفيذ مناورات عسكرية واسعة شملت المجالات الجوية والبرية والبحرية والسيبرانية، بمشاركة مقاتلات إف-35 وتايفون.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الظاهرة بـ"الحرب الرمادية" المتعمدة على أوروبا، معلنة خطة بحلول 2030 لبناء جدار تقني يرصد ويدمر المسيرات. وصدّقت ألمانيا على قانون يسمح للشرطة بإسقاط المسيرات المجهولة، في حين تتهم الدول الأوروبية روسيا بالمسؤولية، وهو ما تنفيه موسكو. تقرير: مصطفى ازريد

