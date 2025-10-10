بوتين يدعو إلى تعزيز التعاون الإقليمي في قمة دوشنبه التاريخية

استضافت العاصمة الطاجيكية دوشنبه قمة تاريخية جمعت روسيا وخمس دول من آسيا الوسطى في لقاء هو الثاني منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والأمن وسط تصاعد التنافس الدولي. وناقش قادة روسيا وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان التطورات في أفغانستان والشرق الأوسط، مؤكدين أن القمة تشكل منصة حيوية لتعميق الشراكة وترسيخ الثقة بين دول المنطقة. تقرير: المعتز بالله حسن

المصدر: الجزيرة