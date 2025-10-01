قمة أوروبية لمناقشة مشروع درع دفاعي جوي موحد

يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمتين في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن لمناقشة حزمة من مشاريع الدفاع المشتركة، من أبرزها مشروع إنشاء جدار أوروبي مضاد للطائرات المسيرة ليكون درعا دفاعا جويا موحدا.

وتأتي هذه التحركات مع تصاعد المخاوف الأمنية، خصوصا بعد سلسلة من الهجمات بالمسيرات استهدفت المجال الجوي لدول أوروبية شرق القارة. وعشية القمتين أعلن الرئيس الأوكراني عن تدريبات مشتركة مع الدانمارك في مجال التصدي للمسيرات وقال إنها ستشكّل حجر أساس لمشروع جدار المسيّرات الأوروبي. في المقابل حذر الكرملين من عواقب المشروع.

تقرير: شيماء بوعلام