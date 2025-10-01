تحذيرات للشركات العالمية من التورط في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

أنهى مجلس حقوق الإنسان في جنيف نقاشاته لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط إدانات للانتهاكات الإسرائيلية ودعوات دولية لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسات الاحتلال.

وكان المجلس قد أكد في تقرير عرضته نائبة المفوض السامي، تورط 158 شركة في أنشطة غير قانونية بالمستوطنات. وحذر التقرير الدول والشركات من الانخراط في الانتهاكات، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين وحماية حقوق الفلسطينيين في مناطق النزاع.

تقرير: نور الدين بوزيان