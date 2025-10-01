الاحتلال يهدم 3 منازل مأهولة في بلدة بروقين شمال الضفة الغربية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل مأهولة في بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة 3 جرافات عسكرية، وأمهلت سكان المنازل ساعة واحدة فقط لإخلائها قبل الشروع في عملية الهدم بذريعة البناء في المناطق المصنفة "ج" والخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. ويأتي هذا الهدم في إطار سياسة الاحتلال المتواصلة باستهداف منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية بحجة البناء من دون ترخيص. تفاصيل أكثر نتعرف عليها في تقرير ليث جعار.