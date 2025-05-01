محاضرات الشيخ الحويني

مدة الفيديو 55 دقيقة 12 ثانية 55:12

الحويني.. أهمية قواعد الرواية في الحديث

يتناول الشيخ أبو إسحاق الحويني قواعد الرواية وأهميتها، ويؤكد على أن “ديننا سماعي”، وهذا أحد الأصول الأساسية في تلقي الدين الإسلامي، حيث إن معظم أحكامه وأخباره وصلتنا عن طريق السماع والرواية المتصلة.

عن البرنامج

مجموعة محاضرات للشيخ أبو إسحاق الحويني

تدفق المحتوى

الحويني.. شرح حديث "أفلح وأبيه إن صدق"

تناول الشيخ أبو إسحاق الحويني حديث “أفلح وأبيه إن صدق”، ضمن شرحه لحديث الإفك، وتناول الروايات المختلفة التي ورد بها الحديث، واختلاف العلماء في ثبوت لفظة “وأبيه” الواردة في الحديث.

Published On 19/5/2025
مدة الفيديو 01 ساعة 16 دقيقة 19 ثانية 01:16:19

الحويني.. شرح كتاب "اختصار علوم الحديث" لابن كثير

تناول الشيخ أبو إسحاق الحويني في هذه المحاضرة شرح كتاب “اختصار علوم الحديث” للحافظ ابن كثير، وهناك أيضا العديد من الكتب التي تقدّم اختصارا لهذا العلم، وتختلف في مدى اختصارها وعمق تناولها للموضوعات.

Published On 19/5/2025
مدة الفيديو 57 دقيقة 39 ثانية 57:39

الحويني.. عاقبة البغي "قصة قارون"

تناول الشيخ أبو إسحاق الحويني عاقبة البغي من خلال قصة قارون، كما وردت في القرآن الكريم في سورة القصص، وأوضح من خلالها عاقبة البغي، مبيّنا كيف كان نصح قوم قارون له.

Published On 19/5/2025
مدة الفيديو 56 دقيقة 28 ثانية 56:28

الحويني.. قوادح الاتصال في سند الحديث

تناول الشيخ أبو إسحاق الحويني في هذه المحاضرة قوادح الاتصال وهي العيوب التي تقدح في اتصال سند الحديث، وسلسلة الرواة وصولا إلى النبي ﷺ، وما الحكم إذا توفر أحد هذه القوادح في سند الحديث؟

Published On 19/5/2025
مدة الفيديو 01 ساعة 12 دقيقة 22 ثانية 01:12:22

الحويني.. شرح "حديث الإفك" (ج 6)

تناول الشيخ أبو إسحاق الحويني قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لابنه عبد الله عندما أبدى رأيا في مجلس النبي ﷺ، وعلَّق الشيخ الحويني على ذلك، مبيّنا فضل الصحابة الكرام وحرصهم على الخير.

Published On 19/5/2025
مدة الفيديو 01 ساعة 14 دقيقة 36 ثانية 01:14:36

الحويني.. شرح "حديث الإفك" (ج 5)

تتناول المحاضرة حديث السيدة عائشة رضي الله عنها مع أم مسطح عندما عثرت في ثوبها، وقالت: تعس مسطح، وهو ابنها الذي كان ممن خاضوا في الإفك، وهنا أنكرت عليها قولها، وقالت: بئس ما قلت أتسبّين رجلا شهد بدرا؟

Published On 19/5/2025
مدة الفيديو 01 ساعة 05 دقيقة 22 ثانية 01:05:22

الحويني.. تدليس الإسناد في علوم الحديث

تتناول المحاضرة تدليس الإسناد، وهو يعتبر من أشهرها وأكثرها وقوعا، ويعني أن يروي الراوي حديثا عن شيخه الذي سمع منه، ولكنه لم يسمع هذا الحديث تحديدا منه مباشرة، بل سمعه بواسطة راو آخر.

Published On 19/5/2025
مدة الفيديو 01 ساعة 12 دقيقة 21 ثانية 01:12:21

الحويني.. أعقد وأدق مبحث في علم الحديث

يرى الشيخ أبي إسحاق الحويني، أن معرفة علل الحديث هي من أعقد وأدق مباحث علم الحديث، والتي تتطلب إلماما واسعا بالرواة وسيرتهم، وتدقيق أسانيد الحديث ومتونه، وطرق الرواية واحتمالات الوهم والخطأ الخفي.

Published On 19/5/2025
مدة الفيديو 01 ساعة 16 دقيقة 20 ثانية 01:16:20

الحويني.. شرح “حديث الإفك” (ج 4)

يتناول الشيخ أبي إسحاق الحويني، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري ومسلم: كان رسول ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، في سياق حديثه عن غزوة بني المصطلق.

Published On 19/5/2025
مدة الفيديو 01 ساعة 05 دقيقة 48 ثانية 01:05:48

الحويني.. شرح “حديث الإفك” (ج 3)

يواصل الشيخ أبي إسحاق الحويني التحليل والتشخيص في حديث الإفك والفوائد المستفادة منه، وفوائد تعدد الرواة للحديث، وقد قسمها إلى جوانب عقدية وأصولية وفقهية، وجوانب أخرى تربوية وسلوكية.

Published On 19/5/2025
مدة الفيديو 01 ساعة 02 دقيقة 15 ثانية 01:02:15