مدة الفيديو 01 ساعة 54 دقيقة 59 ثانية 01:54:59

منتخب فرنسا يتأهل إلى نهائي كأس العالم قطر 2022

تأهل منتخب فرنسا لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 على حساب نظيره المغربي، بعد المباراة التي أقيمت على ملعب استاد البيت بمدينة الخور، وانتهت بفوز المنتخب الفرنسي بهدفين دون مقابل.

عن البرنامج

قطر 2022، برنامج جديد أطلقته الجزيرة مباشر ليكون نافذة لكل ما يتعلق بالمونديال، وراصدًا لنبض الجماهير، سيذاع في تمام الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل) بتوقيت مكة المكرمة يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

انطلاق مباريات الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022

تأهلت للدور ثمن النهائي منتخبات فرنسا والبرتغال والبرازيل وهولندا والسنغال وإنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا والأرجنتين وبولندا والمغرب وكرواتيا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا.

Published On 11/12/2022
مدة الفيديو 01 ساعة 46 دقيقة 11 ثانية 01:46:11

احتفالات واسعة بعد تأهل المنتخب المغربي إلى دور الثمانية في كأس العالم

وصل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح، وما إن انتهى اللقاء بين المنتخبين حتى خرج المغاربة احتفالا بهذا الإنجاز التاريخي.

Published On 9/12/2022
مدة الفيديو 01 ساعة 46 دقيقة 36 ثانية 01:46:36

المنتخب المغربي يتأهل إلى دور الثمانية لكأس العالم قطر 2022

كان اليوم الـ17 من بطولة كأس العالم 2022 قي قطر تاريخيا للمغرب وللعرب بعد تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل للدور ربع النهائي على حساب إسبانيا، وسطّر المغاربة ملحمة كروية أوصلتهم إلى دور الثمانية.

Published On 8/12/2022
مدة الفيديو 01 ساعة 42 دقيقة 17 ثانية 01:42:17

تأهل منتخبي كرواتيا والبرازيل إلى ربع النهائي في مونديال قطر 2022

شهدت بطولة كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر عبور منتخبي كرواتيا والبرازيل إلى الدور ربع النهائي على حساب اليابان وكوريا الجنوبية على التوالي، وبذلك يغادر آخر ممثلين لقارة آسيا في المونديال.

Published On 7/12/2022
مدة الفيديو 01 ساعة 39 دقيقة 20 ثانية 01:39:20

المنتخب الإنجليزي يقصي نظيره السنغالي ويتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2022

تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بفوزه بثلاثة أهداف على نظيره السنغالي، وهي أول مباراة على الإطلاق تجمع المنتخبين في بطولة كأس العالم.

Published On 6/12/2022
مدة الفيديو 01 ساعة 52 دقيقة 00 ثانية 01:52:00

تأهل المنتخب الياباني إلى دور الـ16 في مونديال قطر 2022

اقتنص المنتخب الياباني بطاقة العبور لدور الـ16 بكأس العالم 2022 في قطر بفضل فوزه المثير على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف على استاد خليفة الدولي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة.

Published On 5/12/2022
مدة الفيديو 01 ساعة 44 دقيقة 01 ثانية 01:44:01

تأهل منتخبي البرازيل وسويسرا إلى دور الـ16 في مونديال 2022

حجز المنتخب السويسري بطاقة تأهل إلى دور الـ16 بمونديال قطر 2022 بعد فوزه على نظيره الصربي 3-2، فيما ودعت صربيا والكاميرون المسابقة برغم فوز الأخيرة على البرازيل المتصدرة والمتأهلة سلفًا.

Published On 5/12/2022
مدة الفيديو 01 ساعة 40 دقيقة 31 ثانية 01:40:31

منتخب هولندا يتأهل للدور الربع النهائي في مونديال قطر 2022

فاز المنتخب الهولندي على نظيره الأميركي بنتيجة 3-1، في مستهل مباريات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 في قطر، ليصبح أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، وأقيمت المباراة على ملعب خليفة الدولي.

Published On 5/12/2022
مدة الفيديو 01 ساعة 27 دقيقة 58 ثانية 01:27:58

تأهل منتخبا أستراليا وفرنسا إلى دور الـ16 بمونديال قطر 2022

تأهل المنتخب الفرنسي على الرغم من هزيمته أمام نظيره التونسي بعدما حصل على 4 نقاط، بينما جاء تأهل المنتخب الأسترالي عقب فوزه بهدف على نظيره الدنماركي ليحتل بها المركز الثاني في المجموعة.

Published On 2/12/2022
مدة الفيديو 01 ساعة 37 دقيقة 40 ثانية 01:37:40

تأهل منتخبي الولايات المتحدة وإنجلترا إلى دور الـ16 في مونديال قطر 2022

أحرز كريستيان بوليسيك هدفا لتتغلب الولايات المتحدة 1-صفر على إيران، وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم لكرة القدم، بعد سيطرتها على المباراة الممتعة التي جرت في المجموعة الثانية.

Published On 1/12/2022
مدة الفيديو 01 ساعة 33 دقيقة 43 ثانية 01:33:43