قصص إنسانية معاناة التجويع حتى الموت في غزة

محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الحادي عشر احتجاجًا على سياسة التجويع ومنع إدخال المساعدات.

المصدر: الجزيرة