تفشي مرض السحايا يقتل أطفال غزة في ظل الحصار الخانق

وسط الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة وإغلاق المعابر بشكل كامل يشهد القطاع تفشيا متزايدا لمرض السحايا، وهو مرض التهابي خطير يصيب الأغشية المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي، مما يهدد حياة المدنيين.

 

وفي مخيمات النازحين شمال غزة تتفاقم أزمة هذا المرض بسبب نقص الأدوية والمضادات الحيوية وانهيار البنية التحتية للمستشفيات جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، كما يفاقم انتشار المرض معاناة السكان في ظل توقف دخول المساعدات الطبية والغذائية.

الطفل فارس أبو عرار في عامه الثاني يعاني من مرض المكورات السحائية بغزة (الجزيرة)

وأكد الدكتور مصعب فروانة -وهو أحد الأطباء العاملين في الميدان- أن عدد الإصابات في ازدياد، وأن القطاع فقد بالفعل العديد من الأطفال بسبب التأخر في تلقي العلاج المناسب.

انتشار مرض السحايا في غزة يهدد حياة الأطفال وسط انهيار المنظومة الصحية (الجزيرة)

وقال الدكتور فروانة "نواجه نقصا حادا في الإمكانيات التشخيصية والعلاجية، ولا تتوفر لدينا المختبرات المتقدمة اللازمة، ونعتمد على الإمكانيات المحدودة جدا المتاحة لدينا، وإغلاق المعابر يحرمنا من استيراد الأدوية، كما أن إرسال الحالات الحرجة للعلاج في الخارج أصبح أمرا مستحيلا".

مستشفيات قطاع غزة تسجل مئات حالات الإصابة بالتهابات السحايا في أوساط الأطفال والرضع وسط بيئة صحية منهارة-رائد موسى-دير البلح-الجزيرة نت
مستشفيات قطاع غزة تسجل مئات الإصابات بالتهاب السحايا (الجزيرة)

وناشد الطاقم الطبي في غزة عبر المنظمات الإنسانية والمؤسسات الدولية بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة المرضى -خاصة الأطفال- وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية التي قد تنقذ مئات الأرواح.

انتشار مرض التهابات السحايا بين الأطفال والرضع وسط بيئة صحية منهارة داخل القطاع (الجزيرة)

وتُعد هذه الأزمة الصحية الجديدة مؤشرا آخر على تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث تتضافر عوامل الحصار والحرب لتشكل تهديدا متزايدا لحياة المدنيين، مما يستدعي استجابة دولية عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

