غذاء بطعم الدم.. أطفال إيمان قُتلوا بغزة وهم يطلبون ما يسد الرمق

في مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة، تقف إيمان النوري وزوجها في حالة من الانهيار، إلى جانب طفلهما سراج، البالغ من العمر عامين ونصفا، والذي فقد إحدى عينيه في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة قريبة من مركز طبي.

وفي الغارة ذاتها، فقد الزوجان اثنين من أطفالهما، عمر (8 أعوام) وأمير (5 أعوام)، بينما أصيب سراج بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.

ووقع القصف الإسرائيلي في وقت مبكر يوم الحادثة، بينما كان الأطفال الثلاثة في طريقهم إلى مركز صحي محلي للحصول على مكملات غذائية، في منطقة تُعد من الناحية المدنية آمنة، وتديرها مؤسسات صحية متعددة.