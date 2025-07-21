عناق الوداع.. زوجة الشهيد عمر تروي حكاية العمر من غزة

في لحظة وداع وثقتها عدسات الكاميرا في غزة، ظهرت زوجة الشهيد عمر البتران وهي تحتضن جثمانه داخل المستشفى، في مشهد مؤلم أثار تفاعلا واسعا في العالم.

واستشهد المواطن الفلسطيني عمر البتران متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمته في حي التفاح شرق مدينة غزة، وذلك بعد نحو 40 يوما فقط من عودته إلى شمال القطاع عقب نزوح استمر عامين في الجنوب.

واليوم، تروي آمنة للجزيرة نت، تفاصيل تلك اللحظة، وقصة النزوح الطويل الذي انتهى بفقدان شريك حياتها.