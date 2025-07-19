الغزاوية أم محمد: أبنائي يواجهون موتا بطيئا جراء الحصار

بين جدران مأوى متواضع في قطاع غزة، تعيش أم محمد أبو عودة مأساة مركبة، إذ تعاني أسرتها من سلسلة أمراض مزمنة بسبب سوء التغذية وانهيار القطاع الصحي بفعل الحصار والعدوان المستمر.

وتقول أم محمد، وهي أم لثمانية أبناء، إن اثنين من أبنائها يعانيان أمراضا خطيرة، في مقدمتها تضخم بالأوردة والشرايين في منطقة الجهاز الهضمي، ودوالٍ متقدمة، مما يستدعي عمليات جراحية عاجلة بينها عملية ربط للأوعية، لا تستطيع الأسرة توفير تكاليفها، بسبب فقر الحال وغياب الرعاية الصحية التخصصية في غزة.

وذكرت أن نجلها الأكبر، البالغ من العمر 25 عاما، في حاجة ملحة لزراعة كبد، مؤكدة أن حالته الصحية متدهورة ويواجه خطر الموت في أي لحظة، في ظل عجز المنظومة الصحية عن توفير أدنى مستويات العلاج.