فاطمة تحارب الجوع في غزة لتنقذ جنينها

في مشهد يلخص فصولا متعددة من الألم الإنساني الذي يعيشه سكان قطاع غزة، تواجه الفلسطينية فاطمة عرفة، وهي نازحة حامل في شهرها السادس، خطر فقدان جنينها بسبب سوء التغذية الحاد ونقص الرعاية الصحية.

وتقطن فاطمة (34 عاما) مع أطفالها الخمسة في مأوى بدائي من القماش والخشب، بعد أن أُجبرت على النزوح من منزلها شمالي غزة.

وتضطر يوميا لقطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام في درجات حرارة مرتفعة للوصول إلى المستشفى، في ظل انعدام وسائل النقل وشح المواد الغذائية الأساسية.

وتشير فاطمة إلى أن غياب المواد الغذائية الضرورية مثل الحليب، والبيض، واللحوم، والخضروات الورقية، ساهم في تدهور حالتها الصحية.

وأوضحت أنها تعاني من فقر دم حاد بسبب سوء التغذية، مما اضطرها إلى التوجه إلى مستشفى "الحلو الدولي" لتلقي وحدات دم، مضيفة أنها خرجت من خيمتها عند السابعة صباحا دون أن تتناول شيئا، وكذلك أطفالها الذين تركتهم دون طعام.